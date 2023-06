Coupure totale ce 30 mai sur le site de Léglise en raison de travaux en vue de remplacer l’antenne UHF

Pour des raisons de respect de normes de protection du personnel, nos équipes techniques sont amenées à effectuer des réductions de puissances ou à couper l’ensemble des émissions du site de Léglise en raison du remplacement de l’antenne UHF qui équipe le pylône.

Une coupure totale de l'émetteur de Léglise est prévue ce 30 mai, de 8h à 18h. D'autres coupures ou des réductions de puissance seront nécessaires mais elles seront de plus courte durée.

La liste des différentes émissions touchées par ces travaux concernant notre site de Léglise est la suivante :

- FM La 1ière 96.4 MHz

- FM Vivacité 91.5 MHz

- FM Musqiq3 94.1 MHz

- FM Classic 21 87.6 MHz

- FM Tipik 89.9 MHz

- DAB+ Multiplexe Nam-Lux 1 (Bloc 5B)

- DAB+ Multiplexe Nam-Lux 2 (Bloc 6C)

- DVB-T RTBF TNT Canal 55 (746 MHz)

Ces différents émetteurs couvrent le centre et le sud de la province de Luxembourg.

Il est donc fort probable que le problème que vous rencontrez soit lié directement à ces travaux.

Si les problèmes de réceptions que vous constatez ne concernent ni les fréquences citées et ni les périodes indiquées, vous pouvez prendre contact directement avec le Service Emetteurs en complétant le formulaire Signaler un problème technique.

Veuillez excuser la RTBF pour les désagréments causés.

Si cela vous intéresse, les chaînes radio de la RTBF sont disponibles par internet via radioplayer.be, via l’app RTBF, via les liens URL des différentes chaînes radio de la RTBF que vous trouverez dans notre FAQ.

Les directs des émissions Radio et TV peuvent également être écoutés/visionnés via la plateforme Auvio