Coups de poing, prise de catch : une bagarre générale éclate lors d’un match de basket entre le Real Madrid et le Partizan Belgrade

Scène surréaliste à Madrid. Jeudi soir, alors qu’il restait moins de deux minutes à jouer lors du Game 2 du quart de finale d’Euroligue entre le Real Madrid et le Partizan Belgrade, une bagarre générale a éclaté à la suite d’un très vilain geste signé l'Espagnol Sergio Llull, visiblement agacé par la tournure des événements (95-80 en faveur des Serbes après une première défaite mardi déjà à domicile).

Coups de poing, coups de coude, prise de catch : les acteurs ont véritablement pété les plombs. On peut notamment observer le Français Guerschon Yabusele, médaillé d’argent aux JO de Tokyo, commettre un "body slam" sur le pauvre Dante Exum. L’Australien, soulevé et jeté au sol par le joueur madrilène, souffrirait d’une rupture d’un ligament au pied tandis que sa lèvre supérieure aurait également été touchée.

Le match a été arrêté à la suite de cette bagarre. L’Euroligue a rapidement condamné les événements via un communiqué : "De tels événements ne représentent pas les valeurs de respect que la ligue et ses clubs promeuvent et que le basket-ball incarne". Yabusele, passé par la NBA (sans réussite entre 2017 et 2019), devrait être lourdement sanctionné.

De son côté, Llull, qui a mis le feu aux poudres en réalisant une grosse faute sur le meneur adverse Kevin Punter, s’est excusé le lendemain du match. "Ce qui s’est passé la nuit dernière ne devrait jamais se produire sur un terrain de basket. J’endosse la responsabilité d’avoir commis cette grosse faute qui a déclenché le désastre qui a suivi. Mes excuses à tous les fans de basket".

Mardi, les deux équipes se retrouvent en Serbie cette fois, pour une rencontre qui pourrait faire des étincelles.