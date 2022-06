Coups de feu à Molenbeek-St-Jean : deux blessés, la bourgmestre réclame des moyens pour les policiers

Des policiers ont été appelés vers 13h30 jeudi pour une bagarre rue de l'Intendant à Molenbeek-Saint-Jean et y ont trouvé deux personnes blessées, qui ont été transportées à l'hôpital, a indiqué un porte-parole de la police locale de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-St-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg). Une des victimes a été blessée par balles, selon une information obtenue à bonne source. La bourgmestre Catherine Moureaux (PS) a, dans la foulée, appelé la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) à renforcer les rangs de la police.

Un large périmètre de sécurité a été établi sur le lieu des faits. Le parquet de Bruxelles a été avisé. Le procès-verbal de l'intervention lui sera communiqué d'ici vendredi.

Catherine Moureaux exige "une réponse immédiate" de la ministre de l'Intérieur

"Je suis en colère", s'est exprimée la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean sur Twitter. "De nouveaux coups de feu dans ma commune. J'avais parlé et écrit deux fois à la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden pour l'alerter sur le besoin urgent de forces de police supplémentaires. J'exige une réponse immédiate", a lancé Catherine Moureaux (PS).

"Le fédéral ne peut pas détourner les yeux de ce qui se passe ici. Il doit mettre les moyens sur la table pour mettre réellement à mal les trafiquants de stupéfiants et d'armes. Molenbeek aussi a droit à la sécurité !", a-t-elle insisté. "Nos policiers de la zone de police Bruxelles-Ouest travaillent beaucoup et bien. Mais ceci dépasse clairement les seuls moyens de la police locale, pour laquelle je réclame par ailleurs depuis le printemps 2019 davantage de cadre et d'hommes!"