Coups de couteau en région Bruxelloise : que disent les statistiques sur l’évolution de la criminalité en Belgique ?

Si l’on se penche sur les chiffres du Ministère public et plus particulièrement sur les statistiques des affaires pendantes selon le type de prévention par ressort judiciaire, on constate que le nombre d’affaires qui concernent des faits d’assassinat et de meurtre était de 1.233 en 2019 et de 1.158 en 2021.

Ces chiffres cachent des réalités différentes selon les ressorts de cour d’appel. Ainsi, le nombre d’affaires pendantes pour assassinat et meurtre a diminué en 2021 par rapport à 2019 à Bruxelles (296 en 2021, 326 en 2019), à Liège (308 en 2021, 315 en 2019), à Mons (194 en 2021, 197 en 2019), à Gand (178 en 2021, 191 en 2019). Il a, par contre, augmenté à Anvers, passant de 204 affaires en 2019 à 214 en 2021.

Le nombre d’affaires pendantes qui concernent des faits de coups et blessures volontaires est, lui, plus élevé au niveau belge en 2021 qu’en 2019. On comptait 24.797 affaires de ce type devant les tribunaux belges en 2019. Il y en avait 26.212 en 2021.

Seul le ressort de la cour d’appel de Gand est concerné par un nombre plus bas de dossiers en 2021 qu’en 2019.

Partout ailleurs, cela a augmenté. Ainsi, on comptait à Bruxelles 5.904 affaires concernant des coups et blessures volontaires en 2021 contre 5.197 en 2019.

A Liège, on comptait 6.521 affaires de ce type en 2021, contre 5.624 en 2019.

A Mons, il y avait 5.332 affaires de coups et blessures volontaires en 2021 pour 5.168 en 2019.

A Anvers, 4.075 en 2021 pour 3.765 en 2019.

Le ressort de la cour d’appel de Gand faisait figure d’exception avec 4380 affaires de coups et blessures volontaires en 2021 contre 5.043 en 2019.