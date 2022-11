Coups de couteau à Molenbeek, Saint-Gilles et Anderlecht : deux morts et deux blessés, pas de lien établi entre les faits

Selon la zone de Bruxelles Midi, deux autres personnes ont été blessées lors d'une autre attaque au couteau à Anderlecht, quai de Veeweyde, dont un cycliste. Les blessures d'une des deux victimes sont graves, mais ses jours ne sont plus en danger. L'auteur est activement recherché avec l'aide de l'hélicoptère de la police fédérale, et le quartier a été bouclé.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, tout indique que les trois faits n'ont aucun lien entre eux bien qu'ils aient eu lieu à peu de distance et de façon presque simultanée, et il n'y a aucune indication d'acte terroriste pour le moment non plus.