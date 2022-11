Coups de couteau à Molenbeek, Saint-Gilles et Anderlecht : deux morts et deux blessés, pas de lien établi entre les faits

Deux agressions à l'arme blanche dans les communes bruxelloises de Molenbeek et Saint-Gilles ont fait deux morts lundi soir, aux alentours de 18h30. La nouvelle est confirmée par les zones de police locales, ainsi que par le cabinet du bourgmestres de Saint-Gilles.

A Molenbeek, les faits se sont déroulés dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile. Une victime est décédée et l'auteur a été appréhendé. Le Parquet, le médecin légiste et le labo de la police scientifique sont descendus sur place.

Les faits à Saint-Gilles auraient été commis au sein du milieu criminel, et l'auteur est en fuite. Le parquet est descendu sur place avec le laboratoire de la police technique et scientifique, un médecin légiste et un juge d’instruction.

Selon la zone de Bruxelles Midi, deux autres personnes ont été blessées lors d'une autre attaque au couteau à Anderlecht, quai de Veeweyde. Les blessures d'une des deux victimes sont graves, mais ses jours ne sont plus en danger.

Aucun lien n'est toutefois établi à ce stade entre les différents incidents, et il n'y a pas d'indication d'acte terroriste pour le moment.