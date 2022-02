Couple : quelques astuces pour pimenter sa vie sexuelle

La vie intime et sexuelle, un vaste sujet de discussions et de questionnements. Comment entretenir la flamme ? Les conseils de Camille Nérac, sexologue. Elle nous donne des trucs et astuces pour pimenter sa vie sexuelle.

Premier conseil de notre spécialiste. Revenez à l'essentiel et faite confiance à vos sens.

Le toucher

On oublie souvent le pouvoir des massages et des massages tantriques. Le pouvoir des massages tantrique est très important. Le massage tantrique fait référence à la pleine conscience. Il faut être complètement dans le moment présent et éviter les pensées parasites.

En fait, on ne se focalise pas sur les zones érogènes. On va les effleurer mais ce ne sera pas un point de départ. On trouve facilement de tutoriels des livres sur le sujet.