Couple : faites attention à la vitesse à laquelle répond votre interlocuteur, ça en dit long !

"Il est établi que, en moyenne, il y a un écart d'environ un quart de seconde entre les tours de parole au cours d'une conversation. Notre étude est la première à se pencher sur la signification de cet intervalle par rapport aux connexions humaines", a noté Thalia Wheatley, l'autrice principale de l'étude et titulaire de la chaire Lincoln Filene en relations humaines à Dartmouth.

"Lorsque les gens ont l'impression qu'ils peuvent presque finir les phrases de l'autre, ils comblent cet écart. A ce moment-là, ils sont en phase".

Plus surprenant encore, l'étude montre que des observateurs extérieurs utilisent également les temps de réponse pour déterminer si deux personnes ont des affinités. Vous êtes à une fête et vous voulez savoir si votre ami(e) passe un bon moment avec ce(tte) bel(le) inconnu(e) qu'il/elle vient de rencontrer ? Prêtez attention au rythme de leur conversation. Plus ils se répondent rapidement, plus ils sont intéressés par l'idée de se rapprocher.