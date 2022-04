Coupeurs de feu : ces sorciers connectés qui soulagent la douleur par téléphone

Certains souriront devant ce phénomène des soigneurs de brûlures, le classant au rayon des superstitions ou invoquant des effets placebo ou psychosomatiques. Pourtant, malgré leur esprit de rationalité et de rigueur scientifique, certains hôpitaux et médecins se montrent ouverts et ne déconseillent pas d’office le recours à ces coupeurs de feu. Mieux, ils les recommandent parfois.

C’est le cas à l’Institut Bordet, un établissement de référence en matière de traitement du cancer. Notre coup de fil au service de radiothérapie est éloquent : " le traitement de radiothérapie peut s’avérer agressif pour la peau et si un patient nous demande ce que nous pensons des barreurs de feu, non seulement nous ne les décourageons pas mais nous leur conseillons même des noms de confiance s’ils n’en connaissent pas et franchement, ça fait le travail ! Nous avons pu constater des effets bénéfiques, de nombreux patients nous disent moins souffrir. Alors, il y a certainement un effet psychologique qui joue un rôle mais si ça fait du bien au patient, pourquoi s’en priver ? Par contre, nous n’en sommes quand même pas au point d’intégrer de tels coupeurs de feu dans notre personnel, chacun son job ! "

Bref, on l’aura compris, tout est une question de conviction, voire de croyance. Mais il reste des évidences indiscutables : si vous êtes persuadé qu’un coupeur de feu peut vous aider, cela ne vous dispense pas de consulter un médecin ou de vous rendre aux urgences en cas de brûlure grave. Et si vous faites appel à un barreur, n’ouvrez pas votre portefeuille, ils nous l’ont tous et toutes répété, leur "don" se partage en toute gratuité.