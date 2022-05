Coupes, Premier League, Ligue des Champions un le quadruplé, si proche, si loin pour Liverpool

Le plus gros obstacle sur la route de Liverpool reste évidemment Manchester City avec son petit ascendant en championnat et qui pourrait être aussi leur adversaire en finale de la C1, s'ils se débarrassent du Real Madrid.

"On ne joue pas pour rendre le quadruplé impossible (à Liverpool). On le fait pour remporter la Premier League et atteindre la finale de la Ligue des champions et la remporter pour la première fois", a dû rappeler Guardiola, ce week-end.

Avec deux nuls 2-2 en championnat et une victoire 3-2 en demi-finale de Coupe d'Angleterre, Liverpool a légèrement dominé les confrontations directes cette saison.

Mais il faudra sans doute remporter les 7 matches qui restent - s'ils éliminent Villarreal - et compter sur un faux-pas de City en championnat.

"On veut vraiment y arriver, maintenant", a pourtant admis Klopp avant le match à Newcastle (1-0) de samedi.

"On ne peut pas attendre 10 ans pour se créer des souvenirs. Il faut le faire maintenant (...) On ne sait pas si on gagnera quelque chose, mais, là, tout de suite, on essaye de tirer le maximum possible de cette saison", a-t-il conclu.