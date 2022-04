Couper les cheveux ... en quatre, tout un métier

Chaque matin, quand vous passez une main de vos cheveux, parce que vous le valez bien, savez-vous que sur terre ce ne sont pas moins de 770 milles milliards de cheveux dont il faut s’occuper ? Avec Olivier Marchal, sociologue et directeur de la Cité des Métiers de Charleroi, on parle d’un métier indispensable et injustement méprisé : celui de coiffeuse/coiffeur.

S’ils sont 110.000 en moyenne sur chaque tête, s’ils peuvent vivre entre 2 et 6 ans, nos cheveux ne sont pas là pour rien. À la fois bonnet, parasol et parapluie, ils protègent notre cerveau des variations de température. Et pour s’assurer de ne jamais faillir à ce devoir suprême, ils poussent et repoussent, au rythme d’1 centimètre par mois. Soit mensuellement, 7 milliards de kilomètres de cheveux en plus, dont il faut bien faire quelque chose !

On comprend du coup très vite qu’avec autant de tiff, il y a beaucoup taf ! Un taf qui génère au passage près de 95 milliards d’euros par an dans le monde.