Couper l'éclairage public : en cas d'accident, la responsabilité des communes pourrait être engagéee

Une facture d’électricité multipliée par 5, voilà à quoi s’attend la commune de La Hulpe. L’année dernière, le coût de l’éclairage public s’élevait à quelques 100.000 euros, l’année prochaine, il faudra en débourser 500.000 sur un budget global de 12 millions. Une ardoise impossible à honorer d'autant qu'elle s'ajoute aux indexations de salaire du personnel communal, à la hausse du prix du chauffage etc... Alors couper l’éclairage public pendant la nuit, le bourgmestre , Christophe Dister l'envisage, même si la mesure ne peut pas s'appliquer avec beaucoup de précision :

" La commune est divisée en zones avec des cabines électriques et donc quand on agit sur une cabine, on impacte tout le secteur. On ne peut pas décider par exemple que l'axe principal reste allumé pendant que les voiries périphériques sont éteintes."

Mais plonger des secteurs entiers dans le noir n'est-ce pas prendre des risques en termes de sécurité? Les accidents de la route ne risquent-ils pas d'augmenter? Les violences aux personnes aussi? Ces questions, les bourgmestres se les posent, tout comme celle de leur responsabilité d'ailleurs:

" Nous sommes face à un dilemme poursuit le bourgmestre : soit nous avons des factures impayables, soit nous risquons de créer un problème de sécurité pour nos concitoyens... L'information que j'ai à ce stade, c'est que s'il y avait un accident dans une zone éteinte alors que l'éclairage public est présent, la responsabilité de la commune et/ou du bourgmestre pourrait être invoquée."