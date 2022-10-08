Рубка деревини в лісі | Couper du bois en forêt

Газ, мазут, електроенергія: ціни на пальне ростуть і деревина не виняток. Як і під час кожної енергетичної кризи, багато мешканців поспішають купувати дрова, що призводить до зростання цін.

Це могло б спонукати споживачів допомагати собі безпосередньо з лісу.

Але будьте уважні, вивозити деревину там самовільно заборонено. "Лісовий кодекс забороняє це", - уточнює Ніколя Дельей, керівник кантонування Льєжа в департаменті природи та лісів. "Незалежно від того, чи це деревина, що лежить на землі, або гілки на землі, це заборонено", — продовжує агент DNF, який визнає, що це явище існує, але воно залишається маргінальним.

Потрібна згода власника

Заготівлю можна проводити за згодою власника, в тому числі в лісах загального користування. "Потрібно проконсультуватися або з регіоном Валлонія, або з муніципалітетом, або з CPAS, вони є власниками цього типу лісу. І ці власники повинні проаналізувати запит за допомогою DNF", – підсумовує Ніколас Делье. За недотримання цього правила накладається штраф.