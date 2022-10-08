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Ukraine - Україна

Рубка деревини в лісі | Couper du bois en forêt

il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand
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Газ, мазут, електроенергія: ціни на пальне ростуть і деревина не виняток. Як і під час кожної енергетичної кризи, багато мешканців поспішають купувати дрова, що призводить до зростання цін. 

Це могло б спонукати споживачів допомагати собі безпосередньо з лісу.

 Але будьте уважні, вивозити деревину там самовільно заборонено. "Лісовий кодекс забороняє це", - уточнює Ніколя Дельей, керівник кантонування Льєжа в департаменті природи та лісів. "Незалежно від того, чи це деревина, що лежить на землі, або гілки на землі, це заборонено", — продовжує агент DNF, який визнає, що це явище існує, але воно залишається маргінальним.

 

Потрібна згода власника

Заготівлю можна проводити за згодою власника, в тому числі в лісах загального користування. "Потрібно проконсультуватися або з регіоном Валлонія, або з муніципалітетом, або з CPAS, вони є власниками цього типу лісу. І ці власники повинні проаналізувати запит за допомогою DNF", – підсумовує Ніколас Делье. За недотримання цього правила накладається штраф.

Couper ou ramasser du bois en forêt : gare aux amendes!

 

Gaz, mazout, électricité : le prix des carburants augmente et le bois n’y échappe pas. Comme à chaque crise énergétique, de nombreux habitants se ruent sur le bois de chauffage avec comme conséquence, une hausse des prix. Voilà qui pourrait pousser des consommateurs à se servir directement dans les forêts.

Mais attention, y prélever du bois sans autorisation est illégal.  "Le code forestier l’interdit" précise Nicolas Delhaye, chef de cantonnement de Liège au département Nature et Forêts. "Que ce soit du bois sur pied, du bois mort ou des branches au sol, ce n’est pas autorisé" poursuit l’agent du DNF, qui reconnaît que le phénomène existe, mais que ça reste marginal.

 

Il faut l’accord du propriétaire

Le prélèvement peut se faire avec l’accord du propriétaire, y compris dans les forêts publiques. "C’est soit la Région Wallonne, soit une commune, soit un CPAS qu’il faut alors consulter, ce sont eux les propriétaires de ce genre de forêt. Et ces propriétaires doivent analyser la demande avec le DNF" conclut Nicolas Delhaye. Ne pas respecter cette règle est passible d’une amende.

 

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