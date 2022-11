Coupe Vintage Angleterre 1990: Un OVNI nommé Platt

A l’occasion de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la RTBF replonge dans ses belles et riches archives. Pour cette séquence " Coupe Vintage ", et parce que les émotions sportives sont éternelles, nous avons sélectionné pour vous dix matches inoubliables des Diables Rouges en Coupe du Monde. On se replonge dans l’ambiance d’époque pour se remémorer ces bons (et parfois moins bons) souvenirs avec ce zapping musique, ciné, télé, pub et info,… mais avant tout diabolique !