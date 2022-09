La crainte pour l’organisateur est que l’action ait un impact négatif sur le réseau électrique. Du côté d’Orès, le gestionnaire de réseaux de distribution en Wallonie, on minimise les potentiels risques. "L’impact sur le réseau de distribution sera limité. Néanmoins, des problèmes de tensions pourraient potentiellement arriver via des coupures de courant quand on se rebranche sur le réseau. Ces problèmes peuvent se poser dans certains quartiers. Si on prend une cabine de distribution dans un quartier qui dessert 20 habitations et que 15 personnes participent à l’action, on risque peut-être d’affecter l’ensemble des clients de la zone, participants ou non", explique Frédérique Boogaerts, porte-parole adjoint d’Orès.

Pour éviter les risques de surtensions sur le réseau, l’organisateur appelle les participants à ne pas couper leur compteur au même moment.