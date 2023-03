Coupe mulet, cirage, lancer de sapin, puzzle : ces compétitions insolites que le monde envie à la Belgique

La Vieille Boucle lustinoise est une course cycliste caritative disputée à Lustin, pour la performance ou pour l’amusement, sur des vélos "vintage", c’est-à-dire des années 30 aux années 80, et dans des tenues d’époque. On y croise aussi une caravane d’ancêtres (voitures et motos). Un tournoi de "rétro-tennis" avec raquettes en bois se joue parallèlement. Il est possible de prolonger la convivialité en vieille tente ou caravane au "rétro-camping".