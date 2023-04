Coupe du roi : le Real Madrid se rebiffe dans le Clasico, gifle le Barca et file en finale (0-4)

Après trois défaites en trois rencontres en 2023, le Real Madrid a enfin trouvé la recette face au FC Barcelone. Les Madrilènes ont remporté le Clasico 0-4 en match retour de la demi-finale de Coupe du roi. Vinicius, buteur, et Benzema, auteur d’un triplé, ont donné des cauchemars aux défenseurs barcelonais ! Thibaut Courtois a disputé la rencontre et s’est de nouveau montré décisif. Eden Hazard est resté sur le banc.

Au terme d’une première mi-temps très animée et de très belle facture, les hommes de Carlo Ancelotti sont parvenus à ouvrir le score sur un contre rondement mené alors que les plus belles occasions étaient plutôt barcelonaises. Le but possède une signature totalement collective mais c’est à Vinicius Junior qu’il a été attribué, même si Karim Benzema a bien suivi pour s’assurer que la balle franchisse bien la ligne.

En deuxième période, c’est justement Karim Benzema qui s’est montré décisif à trois reprises !

Dès la 49e minute le Français a bénéficié d’un délicieux centre de Luka Modric pour faire 0-2.

Pour le 0-3, KB9 n’a pas tremblé pour convertir un penalty obtenu logiquement par Vinicus Junior à la suite d’une faute de Franck Kessié.

À la 82e minute, l’attaque merengue donnait encore des sueurs froides au Barça. Vinicius et Benzema étaient encore dans leurs œuvres et le Français à la conclusion pour un triplé dans un Clasico, rien que ça ! Et un score qui ressemblait désormais à une vraie claque. Le score n’évoluera plus et permet au Real de rejoindre Osasuna en finale de cette Coupe du roi.

Karim Benzema est le premier joueur de Madrid à inscrire un triplé au Camp Nou depuis Ferenc Puskas en 1963.

Après trois défaites en autant de rencontres face au Barça cette année, le Real Madrid lave l’affront et se qualifie pour la finale en mettant le feu au Camp Nou.