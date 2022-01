Coupe du Roi : Eden Hazard monte au jeu et offre la victoire et les quarts au Real Madrid en prolongations (vidéo)

Le Real Madrid et Elche n’étaient pas parvenus à se départager pendant le temps réglementaire. Il a fallu aller aux prolongations pour voir un peu d’action. Eden Hazard est d’ailleurs monté à ce moment-là, à la 91e minute. Il a pu assister depuis le terrain à l’exclusion de son capitaine du soir. Marcelo a reçu un carton rouge pour avoir freiné un adversaire qui se dirigeait seul vers le but de Lunin. Verdu en a rapidement profité pour donner l’avantage aux siens. Isco a égalisé quelques instants plus tard avant qu’Eden Hazard n’offre la victoire à Madrid.

Thibaut Courtois était absent pour des raisons personnelles.