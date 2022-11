Coupe du monde : touché à la cheville, Mbappé pourrait être préservé face à la Tunisie

Certes, l’enjeu face à la Tunisie n’est pas des plus importants pour des Bleus presque assurés de remporter le groupe mais le natif de Bondy est un homme de défis.

Co meilleur buteur de la Coupe du monde aux côtés d’Enner Valencia et Cody Gakpo, Mbappé aura forcément à cœur de soigner ses statistiques pour figurer seul en haut du classement. Mieux, le numéro dix de l’équipe de France a un objectif ultime en tête : atteindre et dépasser le record de treize roses plantées en Coupe du monde par Just Fontaine. À seulement 23 ans, le Parisien est bien parti puisqu’il n’est "qu’à" six buts de son illustre aîné. L’occasion est donc idéale face à la Tunisie, pour alimenter sa confiance avant d’aborder la deuxième partie du tournoi.