Après l’Iran il y a quelques jours, la Corée du Sud s’est qualifiée pour la Coupe du monde au Qatar en s’imposant sur la pelouse de la Syrie (0-1).

Grâce aux buts de Jin-Su Kim et Chang-Hoon Kwon, les Coréens ont assuré les trois points et ne peuvent plus être rejoints par les Émirats arabes unis à l'une des deux premières places du groupe. En dehors du Qatar, qualifié en tant que pays organisateur, l’Asie est donc assurée d’envoyer l’Iran et la Corée du Sud au Mondial puisque ces deux pays sont assurés de terminer aux deux premières places du groupe A.

Dans le groupe B, l’Arabie saoudite a raté une chance de se qualifier ce mardi en s’inclinant au Japon. Au classement, les Saoudiens restent en tête avec 19 points. Derrière, le Japon suit avec 18 points alors l’Australie est en embuscade avec 14 points mais un match de moins.

À noter que les deux troisièmes de groupe s’affronteront dans un barrage dont le vainqueur disputera un barrage contre un pays d’un autre continent avec un ticket pour le Qatar à la clef.