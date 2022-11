Coupe du monde : l’origine du mot "boycott" expliquée aux enfants

Avec la Coupe du monde au Qatar, on parle beaucoup de boycott c’est-à-dire, dans ce cas-ci, de décider de ne pas regarder les matchs. Mais d’où vient le mot "boycott" ?

Il était une fois un riche propriétaire de terres en Irlande, au 19ème siècle, qui s’appelait Charles Cunningham Boycott. M. Boycott ne traitait pas très bien ses fermiers. L'Irlande était alors en pleine période de famine et M. Boycott demandait beaucoup d’argent aux fermiers qui louaient ses terres.

Les fermiers ont décidé de ne plus se laisser faire et ont cessé toute relation personnelle, économique et professionnelle avec M. Boycott. Ils ont même sacrifié toute une récolte pour qu’il soit ruiné. M. Boycott a dû fuir le pays. Et le mot "boycottage" a fait son apparition en France en 1881.