"Coupe du Monde, histoires incroyables" - Livre d'Emmanuel Marie

Emmanuel Marie nous parle de cet ouvrage comme d'un docu-BD. "Il s'agit d'une bande dessinée documentaire. L'idée est de traiter des anecdotes liées aux Coupes du Monde de manière courte en trois planches de BD. Et de l'agrémenter par une double page documentaire qui amène quelques éléments de contexte de l'époque. Cela permet de retracer l'histoire et d'aller un peu plus loin que ce que nous permet de faire la narration de BD."

Pour retracer au plus proche les différentes Coupe du Monde et ses anecdotes, les dessinateurs viennent du monde entier. "Ils sont nombreux à travailler sur le projet", commence-t-il. "Des Français, des Belges, des Italiens, un Argentin, un Asiatique ... les dessinateurs viennent d'un peu partout dans le monde. Cela colle assez bien à l'idée de l'album qui veut retracer les Coupes du Monde à travers ces différents pays et anecdotes qui essaient de ne négliger aucun continent."

Pour quel type de public ? "Il s'adresse à tout public, j'ai trois filles à la maison et elles le lisent toutes les trois." Il termine, "les passionnés de foot qui ne sont pas forcément des lecteurs de BD vont s'y intéresser pour retrouver des anecdotes des Coupes du Monde passées. Les lecteurs de BD qui ne sont pas spécialement des fans de football vont s'intéresser à ce livre grâce aux éléments qui entourent le football. Cet ouvrage s'adresse à un public très large."