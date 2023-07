Coupe du monde féminine : une Marocaine à l’assist, une autre à la finition… autobut gag en faveur de l’Allemagne

La toute première rencontre du Maroc dans une Coupe du monde féminine ne s’est pas déroulée tout à fait comme prévu, avec une vraie correction reçue face aux géantes allemandes, 6-0. Novices dans la compétition, les Marocaines ont été mises à rude épreuve par les doubles championnes du monde en face d’elles.

Après un doublé de la capitaine Alexandra Popp et le but de Klara Buhl, une action gag est venue porter le score à 4-0 à la 55e minute. Un but en faveur de l’Allemagne mais qui porte une signature très marocaine puisque, et l’assist et le but ont été réalisés par une joueuse marocaine. Le cinquième but est également l’œuvre d’une Marocaine, contre son camp, le sixième est venu des pieds de Lea Schuller. Une rencontre à oublier pour les Marocaines qui devront se remobiliser rapidement pour la suite du tournoi.