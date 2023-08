Coupe du monde féminine : superbe contrôle et frappe, Catalina Usme offre une place en quarts à la Colombie qui s’impose face à la Jamaïque

La Colombie s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine en battant la Jamaïque. Les Sud-Américaines affronteront l’Angleterre au prochain tour.

Première du groupe H devant le Maroc, l’Allemagne et la Corée du Sud, la Colombie affrontait la Jamaïque qui a créé la surprise en éliminant le Brésil. En première mi-temps, le nombre d’occasions était très faible alors que l’engagement était bien plus important. Jorelyn Carabali a obtenu la plus grosse opportunité des 45 premières minutes sur un corner mais sa frappe juste avant la ligne du petit rectangle a fini dans les nuages (38e).

Au retour des vestiaires, Catalina Usme a été trouvée au deuxième poteau et a fait parler sa technique pour ouvrir le score d’un très beau plat du pied (51e). Le Jamaïque encaissait alors son premier but de la compétition. Quelques minutes plus tard, Jody Brown est passée à deux doigts d’égaliser mais a envoyé sa tête sur le poteau (54e). Côté colombien, Linda Caicedo a tenté de mettre une frappe similaire à son superbe but contre l’Allemagne mais a manqué le cadre (64e).

Alors que l’on semblait se diriger vers une victoire colombienne, Drew Spence était parfaitement positionnée pour reprendre un bon centre de la tête et égaliser mais son ballon piqué a fini à côté (82e). Rapidement après, Leicy Maria Santos Herrera aurait pu effacer tout suspense dans les dernières minutes a également manqué sa tête, venue mourir sur le poteau (86e).

Plus solide, la Colombie a tenu jusqu’au bout pour s’imposer et se qualifier pour les quarts de finale où l’attend l’Angleterre. La formation sud-américaine en profite pour réaliser la meilleure performance de son histoire sur la scène mondiale. Sur le coup de 13h, la France et le Maroc s’affronteront dans ce qui sera le dernier huitième de finale.