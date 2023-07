Coupe du monde féminine : suivez Angleterre – Danemark en direct vidéo (Live 10h20)

La Coupe du monde féminine bat son plein en Australie en Nouvelle-Zélande depuis une semaine à présent et les verdicts tombent petit à petit ! Dans le groupe D, place à une rencontre décisive entre l’Angleterre, parmi les favorites, et le Danemark, treizième nation mondiale. Les deux nations ont remporté leur premier match. Les Anglaises ont battu Haïti 1-0, et les Danoises l’ont emporté face à la Chine sur le même score.

L’équipe victorieuse se placera en très bonne position pour une qualification et pourrait même être qualifiée en cas de partage entre la Chine et Haïti.

Angleterre-Danemark, c’est à suivre en direct vidéo sur Tipik et Auvio dès 10h30 ce vendredi !