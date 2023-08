Coupe du monde féminine : les Pays-Bas finissent devant les USA, bien aidées par deux superbes buts en lucarne

En ballottage favorable avant la dernière rencontre des poules, les Pays-Bas se sont tranquillement imposées face au Vietnam (7-0) pour prendre la première place du groupe E devant les USA et se qualifier pour les huitièmes de finale.

Une démonstration. C’est le mot qui caractérise la large victoire des Néerlandaises face aux Vietnamiennes. Elles devaient gagner pour aller en huitièmes de finale, elles l’ont fait avec la manière. Et de quelle manière. Largement supérieures à leurs adversaires, elles se sont notamment imposées grâce à deux buts remarquables d’une même joueuse : Esmee Brugts (18e et 57e). À chaque fois, la joueuse du PSV a envoyé une véritable mine dans la lucarne opposée qui ne laissait aucune chance à la gardienne adverse. Les autres buts ont été inscrits par Lieke Martens (8e), Katja Snoeijs (11e), Jill Roord (23e et 83e) et Danielle van de Donk (45e).

Avec le partage des États-Unis contre le Portugal, les Pays-Bas en profitent pour prendre la première place du groupe.