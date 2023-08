Coupe du monde féminine : "Les meilleures joueuses deviennent des idoles pour les petites filles"

La neuvième édition de la Coupe du monde féminine s'est terminée ce dimanche par la première victoire de l'Espagne. Un titre acquis aux dépens de l'Angleterre qui partait pourtant favorite de cette rencontre. Mais nous avons eu droit à un match intense qui a tenu toutes ses promesses. Tout comme le Mondial d'ailleurs avec de belles découvertes et quelques surprises. Lise Burion et Cécile De Gernier débriefent ensemble cette finale.

Sont-ce les meilleures qui ont gagné ? "Oui, en tout cas celles qui ont pris le plus d’initiatives et qui ont réussi à développer au mieux leur jeu. Après je trouve que c’était du 50-50 sur cette finale mais ce sont de belles vainqueures. "

L’Espagne a grandi au fil du tournoi, quand on a les yeux rivés vers un objectif, on parvient à oublier tous les à côté ? (ndlr. Un conflit oppose le sélectionneur et de nombreuses joueuses depuis un an) "Oui même si on ne sait pas quels changements il y a eu au niveau du sélectionneur. Une grosse rébellion s’est quand même déroulée, il doit y avoir des choses qui ont changées dans le chef de Jorge Vilda. On ne sait pas comment elles ont fait pour créer une vraie osmose sur le terrain, mais ce sont avant tout des joueuses talentueuses qui se comprennent sur la pelouse. C’est sans doute ça le principal en football."

L’Espagne et l’Angleterre possèdent deux championnats professionnels, la force du football européen penche-t-elle désormais vers l’Espagne ? "On devra observer ça dans les prochaines années, voire ce que les clubs anglais parviennent à faire en Champions League. Ils n’y performent pas encore. Je ne sais pas si cette force a basculé ou juste si elle se partage désormais entre plusieurs pays. C’est intéressant de se dire que le football grandit un peu partout. On connait l’engouement qu’il y a autour de Barcelone, et je suis curieuse de voir le retour des Espagnoles dans leur pays. On sait qu’il y a un vrai engouement du peuple anglais pour leurs " Lionesses " mais est-ce qu’il y a un engouement pareil en Espagne ? On verra ! La question ne se pose jamais pendant la Coupe du monde mais plutôt après, pour savoir ce que l’on fait de tout ça au niveau des fédérations. Comment on continue à développer l’engouement qu’il y a autour de ces équipes nationales pour les transmettre aux clubs et que ceux-ci parviennent à créer le même enthousiasme dans leur région."

Qu’a-t-il manqué aux Anglaises dans cette finale ? "Je trouve que c’est avant tout le mérite de l’Espagne d’avoir empêché les Anglaises de développer leur jeu plutôt qu’une erreur de cette équipe anglaise. Wiegman a essayé, elle a changé de système, elle a fait deux changements à la mi-temps ce qui n’était jamais arrivé. Je trouve que les remplaçantes ont apporté quelque chose. C’était un beau duel et il faut qu’il y ait une équipe qui gagne, cette fois c’est l’Espagne à la faveur d’un but. Après les Anglaises ne se sont pas procuré suffisamment d’occasions, il y avait un petit manque de liant avec les attaquantes. C’était un beau match, les Espagnoles ont joué le coup à fond et c’est ce qui leur a permis de décrocher ce trophée. C’est bien que ce soit le jeu offensif qui l’emporte."

Une belle finale, à l’image de ce Mondial ? "Une finale à l’image de ce que l’on développe dans le ‘football féminin’. Les équipes vont vers l’avant, il n’y en a pas qui gardent la balle derrière pendant trois quarts d’heure. Cette finale est à l’image du jeu proposé par les femmes dans le football. Même si pour moi ce tournoi n’est pas celui avec le plus haut niveau, cela ne veut pas dire qu’on n’a pas vu des beaux matches, ça ne veut pas dire qu’on n’a pas pris du plaisir à voir la Colombie, la Jamaïque, la Norvège, le Danemark. On ne verra peut-être pas à chaque Coupe du monde Haïti, mais c’était très bien de les voir parce qu’elles ont proposé des choses, de l’enthousiasme, elles ont montré de la volonté, de la joie d’être là. Et ça c’est assez incroyable. Dans cette finale, on avait les meilleures joueuses du monde, malgré les blessées. Ce sont elles les meilleures joueuses du monde, on ne les a pas partout, pas dans toutes les équipes. Mais ça en fait des stars, des idoles pour les petites filles. C’est ça qui est intéressant aujourd’hui."