Coupe du monde féminine : le Nigéria surprend l’Australie (3-2), le pays hôte au pied du mur

Le Nigéria (FIFA 40) a créé la surprise en battant l’Australie (FIFA 10), pays co-organisateur, 2-3. L'Australienne Emily van Egmond avait pourtant montré la voie aux siennes un peu avant la pause en débloquant le marquoir, mais la réaction nigérienne ne s’est pas fait attendre puisque Uchenna Kanu a égalisé à quelques secondes de la mi-temps. En deuxième période, les deux autres buts nigérians ont été inscrits par Osinachi Ohale (65e) et Asisat Oshoala (72e). Cette dernière est devenue la première joueuse africaine à inscrire au moins un but dans trois Mondiaux différents. Le but Australien signé Alanna Kennedy, à la 100e minute, n’a rien changé au résultat.

L’Australie n’a pas réalisé une mauvaise rencontre mais n’est pas parvenue à convertir suffisamment d’occasions.

Avec cette défaite, les Matildas voient leurs chances de qualification diminuer drastiquement, elles qui disputeront une rencontre décisive face au Canada. Elles devront l’emporter et espérer un faux pas du Nigéria contre l’Irlande. Si les Australiennes venaient à être éliminées en phase de groupe, il s’agirait d’un événement puisque jamais un pays organisateur n’est resté bloqué à cette étape d’un Mondial féminin.