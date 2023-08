Coupe du monde féminine : le Japon sort la Norvège et file en quart

C’était l’un des chocs les plus équilibrés sur le papier dans ces huitièmes de finale, et il a tourné en faveur des Japonaises. Le Japon (FIFA 11) a battu la Norvège (FIFA 12) 3-1 et se qualifie pour les quarts de finale. Le Japon a assez rapidement ouvert le score, grâce à un but contre son camp d’Engen. Mais Reiten a remis les deux équipes à égalité cinq petites minutes plus tard. Rien n’était mal fait à la pause, mais les Japonaises ont pu faire la différence en deuxième période avec un but de Shimizu peu après le retour des vestiaires. Miyazawa a donné au score son allure finale à une petite dizaine de minutes du terme. Les Norvégiennes ont ensuite fait le siège dans la surface adverse en désespoir de cause mais elles ne sont pas parvenues à tromper la vigilance japonaise.

Le Japon attend le vainqueur du choc entre la Suède et les USA en quart de finale.