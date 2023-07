Coupe du monde féminine : le Brésil régale face au Panama avec une Ary Borges dans tous les bons coups

Le Brésil a parfaitement lancé son Mondial avec une victoire nette et sans bavure face au Panama, 4-0. Les Brésiliennes, huitièmes au classement FIFA, ont largement dominé cette rencontre avec une joueuse particulièrement en vue : Ary Borges. La joueuse de 23 ans du Racing Louisville a un pied dans chacun des buts inscrits avec trois réalisations et une passe décisive. En face, le Panama peut dire merci à sa gardienne grâce à laquelle le score n’est pas plus sévère.

Les Brésiliennes, jamais récompensées d’un titre mondial, sont en quête de leur premier trophée à ce niveau. Lui qui viendrait couronner l’incroyable carrière de Marta, la joueuse emblématique qui dispute sa sixième Coupe du monde et qui a joué une grosse vingtaine de minutes ce lundi, encore un peu blessée.

En ce qui concerne le Panama, il s'agissait de son tout premier match dans une Coupe du monde, ce qui a valu beaucoup d'émotions à de nombreuses joueuses au moment des hymnes.

Pour sa deuxième rencontre, le Brésil affrontera la France dans le choc de ce groupe F. Le Panama sera opposé à la Jamaïque, qui est parvenue à tenir la France en échec dans la première rencontre du groupe.