Coupe du monde féminine : la machine est lancée

Mais même sans les Belges, cette Coupe du monde féminine reste un énorme événement à suivre, un nouveau cap important pour le sport. L’édition 2019 en France avait marqué les esprits et semblé lancer un mouvement, malheureusement stoppé par ce-virus-dont-on-ne-va-plus-dire-le-nom, né la même année que ce dernier Mondial féminin… La pandémie a fortement touché la société, donc aussi le sport, et plus encore le sport pratiqué par les femmes. Mais l’été dernier a réveillé les esprits avec un Euro 2022 organisé et célébré de main de maître(sse) par l’Angleterre et ses Lionesses, championnes d’Europe et de la popularité au pays. Les stades anglais explosent et les clubs féminins disputent désormais de plus en plus de (grands) matches dans les stades jusque-là réservés aux clubs masculins.

La Coupe du Monde 2023, organisée conjointement par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, s’inscrit dans cette continuité, même si les marchés médiatiques européens ont, pour certains, tardé à embrayer, à cause notamment des dates et heures des matches. Sur la RTBF, vous pourrez suivre en direct les 64 matches de la compétition, en télévision, en radio DAB+, sur Auvio, sur notre site : c’est une évidence, ce Mondial continue à poser les balises d’un sport au féminin qui grandit, n’en déplaise à certains esprits chagrins.