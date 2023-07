Coupe du monde féminine : la France s’offre le Brésil, Wendie Renard sauve les Bleues

La France a battu le Brésil 2-1 en deuxième rencontre de la phase de groupe à la Coupe du monde féminine. Les Bleues sont sorties vainqueures du choc du groupe F et sont désormais en tête de ce groupe avant le match entre la Jamaïque et le Panama cette après-midi.

La France, cinquième nation mondiale, face au Brésil, huitième au classement FIFA : un choc sur papier qui a tenu ses promesses. Les deux équipes ont affiché de belles choses, même si la domination globale a plutôt penché du côté des Françaises. Cela s’est concrétisé par un but en première période, signé par l’incontournable Eugénie Le Sommer, auteure de son 90e but chez les Bleues. L’égalisation brésilienne, un peu contre le court du jeu, est tombée peu avant l’heure de jeu par Debinha. Mais le but décisif est venu d’une tête de Wendie Renard à une petite dizaine de minutes de la fin. La France l’emporte 2-1 et prend la tête du groupe F en attendant Jamaïque Panama. Le Brésil est deuxième avec trois unités.

Après des débuts poussifs face à la Jamaïque, la France d’Hervé Renard tient un premier match référence.