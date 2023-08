Coupe du monde féminine : la France s’impose largement face au Maroc en huitièmes de finale

Sans trembler, la France a tranquillement disposé du Maroc pour rejoindre les quarts de finale de la Coupe du monde féminine ou l’attend un affrontement avec l’Australie.

Parmi les favorites au titre suprême, la France avait rendez-vous avec le Maroc, l’une des invitées surprise de ces huitièmes de finale, pour une rencontre qui semblait très déséquilibrée sur papier.

Et le début de match n’a fait que le confirmer. À l’issue d’une action collective très bien orchestrée, le centre de Sakina Karchaoui a trouvé la tête de Kadidiatou Diani qui n’a pas laissé passer cette occasion (15e). L’attaquante de Lyon en profitait pour inscrire son quatrième but de la compétition. Seulement quelques minutes plus tard, Diani s’est transformée en passeur en trouvant Kenza Dali en rentrait. La joueuse d’Aston VIlla ne s’est pas posée de question et a directement tenté sa chance, réussissant à doubler la mise à l’aide du poteau (20e). Décisive à deux reprises, Diani a ensuite parfaitement mis la pression sur Nesrryne El Chad qui a raté son dégagement. Parfaitement placée, Eugénie Le Sommer a bien suivi pour récupérer le ballon et enfoncer le clou (23e). En moins de dix minutes, la France avait neuf orteils en quarts de finale.

Après la pause, les joueuses d’Hervé Renard ont profité de leur large avance au marquoir pour contrôler une opposition globalement incapable de les mettre en danger. Les Bleues ont tout de même réussi à marquer un quatrième but, sur une tête de Le Sommer, qui a profité d’un bon centre de Vicki Becho et d’un marquage complètement raté des Marocains pour s’offrir un doublé (70e).

Sans jamais réellement trembler, la France s’est finalement imposée facilement (4-0) et rejoint l’Australie en quarts de finale.