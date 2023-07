Coupe du monde féminine : l’Italie arrache une victoire logique en fin de rencontre face à l’Argentine

L’Italie a réussi son entrée en lice dans la Coupe du monde féminine 2023 ! Les Italiennes (FIFA 16) ont battu l’Argentine (FIFA 28) 1-0 avec un beau but tardif de Cristiana Girelli à la 87e alors qu’elle était montée au jeu quatre petites minutes plus tôt. Un but et un score logique au vu de la rencontre dominée presque en intégralité par l’Italie.

Après une bonne première mi-temps où les Azzuri n’ont pas réussi à marquer, beaucoup trop souvent en position de hors-jeu, la deuxième période était assez similaire avec une domination encore plus nette des joueuses italiennes. Mais le ballon ne semblait vouloir rentrer, jusqu’à cette tête rageuse de Girelli en fin de match, trompant la gardienne expérimentée Correa. L’Italie s’impose, l’Argentine court toujours après sa première victoire dans un Mondial.

Dans ce groupe G, l’Italie rejoint la Suède en tête avec trois unités, alors que l’Argentine n’a pas la moindre unité, tout comme l’Afrique du Sud. Dans quelques jours, la Suède et l’Italie devront en découdre sur le terrain, alors que les Argentines seront opposées aux Sud-Africaines.