Coupe du monde féminine : l’Espagne et le Japon premiers qualifiés pour les huitièmes

On connaît les deux premiers pays qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023 ! Il s’agit de l’Espagne et du Japon, tous deux victorieux de leurs deux premières rencontres dans le groupe C.

L’Espagne a largement battu la Zambie, 5-0. Après deux buts inscrits rapidement en première mi-temps, le match s’est équilibré jusqu’au 3-0. Un coup de trop sur la tête des Zambiennes qui n’ont plus pu contrer les tentatives espagnoles et deux nouveaux buts ont suivi. Ces cinq buts permettent à la Roja de prendre la tête du groupe à la différence de buts.

Une première place qui se décidera lors du match opposant l’Espagne au Japon, autre qualifié de ce groupe C grâce à sa victoire face au Costa Rica un peu plus tôt dans la journée, 2-0. Les deux buts ont été inscrits en deux minutes à la 25e et 27e.