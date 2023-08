Coupe du monde féminine : l’Espagne en finale alors que tout était réuni pour qu’elle échoue

Alexia Putellas, double Ballon d’or, est la grande star de cette équipe espagnole et également l'Espagnole la plus capée. Gravement blessée juste avant l’Euro 2022, la joueuse du Barça a dû être opérée du ligament antérieur du genou gauche et est restée plus de neuf mois éloignée des terrains. Elle a pu revenir petit à petit depuis la fin du mois d’avril dernier mais en jouant maximum une demi-heure avec le Barça. Alexia a donc pu être du voyage en Australie et Nouvelle-Zélande mais le sélectionneur savait qu’il ne pourrait pas rapidement la titulariser et qu’elle souffrait encore fortement d’un manque de rythme et de sensations. Autant dire qu’il s’agissait d’une sacrée tuile. Mais des joueuses comme Bonmati ou encore Paralluelo font le job depuis l'entame du tournoi et enlèvent un peu de pression des épaules de Putellas qui pourrait malgré tout se révéler importante en finale.