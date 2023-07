Coupe du monde féminine : l’Angleterre assure le service minimum face à Haïti (1-0) pour son entrée en lice

L’Angleterre a réalisé une entrée en lice mitigée dans cette Coupe du monde féminine 2023 ! Les Three Lionesses l’ont emporté par le plus petit écart face au petit poucet Haïti ce samedi à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Les Anglaises, parmi les favorites à la victoire finale, n’ont pas été capables d’inscrire le moindre but de plein jeu. Il leur a fallu une faute de main grossière dans le rectangle adverse pour obtenir un penalty et le convertir (en s’y reprenant à deux fois, la gardienne étant sortie trop tôt sur le premier tir). Un coup de réparation inscrit par Georgia Stanway, la joueuse du Bayern Munich.

L’Angleterre disputera sa deuxième rencontre vendredi prochain face au Danemark à Sydney et tentera d’y assurer sa qualification pour la suite du tournoi.