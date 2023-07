Coupe du monde féminine : l'Allemagne veut confirmer face à la Colombie (direct vidéo 11h20)

L’Allemagne affronte la Colombie ce dimanche dans une rencontre qui oppose deux équipes qui ont remporté leur premier match. Les Allemandes se sont baladées face au Maroc (6-0) avec une Alexandra Popp qui les a rapidement placées sur les bons rails en inscrivant un doublé en première mi-temps. L’expérimentée capitaine allemande compte bien continuer à alimenter son compteur but face à une Colombie qui a assuré face à la Corée du Sud lors de son premier match (2-0).

En cas de victoire, les deux équipes pourraient déjà valider leur ticket pour les huitièmes de finale avant même d’avoir disputé leurs trois matchs de poule dans ce groupe H. Et les Allemandes auront sans doute à cœur d’acter le plus rapidement possible leur qualification pour la phase à élimination directe.