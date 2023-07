Coupe du monde féminine, direct vidéo Italie - Argentine : 0-0

Première journée de la Coupe du monde féminine de football et déjà un match importantissime dans le groupe G. L’Italie, quart-de-finaliste du dernier Mondial, affronte l’Argentine, 3e de la dernière Copa América. Cette rencontre est à suivre en direct vidéo ce lundi dès 8 heures du matin.

Si la Suède apparaît comme le grand favori de ce groupe, l’Italie et l’Argentine devraient logiquement se disputer la deuxième place. Les Suédoises n’ont néanmoins pas rassuré lors de leur première sortie, décrochant une victoire in extremis contre l’Afrique du Sud (2-1), dimanche. Le groupe G pourrait donc s’avérer plus ouvert que prévu…

Malgré l’absence de sa capitaine Sara Gama, écartée par la sélectionneuse, la Squadra Azzurra part légèrement favorite contre les Argentines, qui ne sont jamais parvenues à passer le premier tour d’un Mondial.