Coupe du monde féminine : l’Angleterre bat le Danemark mais ne se rassure pas totalement

L’Angleterre a battu le Danemark dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde féminine, 1-0. Citées parmi les favorites, les Anglaises ont affiché un bon niveau de jeu mais ne se sont pas totalement rassurées en ne se mettant pas à l’abri. Elles n’ont pu inscrire qu’un but dans ce match, des œuvres de Lauren James dès la sixième minute de jeu. Les Danoises n’ont pas paniqué et auraient pu prétendre au partage, mais le poteau a sauvé la gardienne britannique en fin de rencontre. Une tuile à signaler pour les Three Lionesses, la blessure au genou à la 38e minute de Keira Walsh, pilier du milieu de terrain anglais.

L’Angleterre est désormais en bonne position pour une qualification pour les huitièmes et pourrait même l’être dès ce vendredi en cas de partage entre la Chine et Haïti. Le Danemark possède trois unités et peut encore espérer une qualification. La Chine et Haïti se rencontrent également ce vendredi.