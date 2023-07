Coupe du monde féminine direct vidéo Angleterre - Haïti : 0-0

L’Angleterre lance sa Coupe du monde 2023 face à Haïti ce samedi à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Les Three Lionesses, quatrièmes du classement FIFA, sont les (très) grandes favorites face aux Haïtiennes, 53e nation mondiale. Haïti est l’un des petits poucets de ce Mondial alors que l’Angleterre est clairement l’un des favoris au titre. Il y a un gouffre à tous les niveaux entre ces deux nations, mais les joueuses haïtiennes tenteront crânement leur chance.

Dans ce mondial, l’Angleterre fait forcément peur à beaucoup de ses adversaires, forte d’un sans-faute en qualifications et son titre de championne d’Europe l’an dernier ! 30/30, les Anglaises ont survolé le groupe D. Mais en cinq participations, l’Angleterre n’a jamais fait mieux qu’une troisième place en 2015. L’objectif est placé plus haut cette fois, et pour l’atteindre, ça commence dès ce samedi. Notons toutefois l'absence notable de Leah Williamson, la capitaine des Lionesses, blessée.

Une rencontre à suivre en direct non commenté dès 11h30.