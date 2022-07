Coupe du monde féminine de hockey : les Red Panthers ont tout en main

Pour ce faire, le chemin le plus court consisterait à s’emparer de la première place d’un groupe disputé, pour les Belges, en Espagne et composé de l’Australie (3è mondiale), le Japon (10è) et l’Afrique du Sud (15è et premier adversaire ce dimanche). Un objectif réaliste même si l’évaluation de leurs adversaires est rendue compliquée par l’absence de ces nations, sur la scène internationale, depuis le début de la crise du Covid.

Une deuxième ou une troisième place (on n’ose envisager une disqualificative quatrième position) obligerait les Belges à voyager jusqu’aux Pays-Bas pour disputer un Cross-Over (sorte de 8ème de finale face à une équipe ayant terminé 2è ou 3è dans un autre groupe) avant d’envisager un quart de finale, sans doute fatal, face aux grandes favorites Néérlandaises. En un mot, comme en cent, la première place du groupe serait la bienvenue surtout aux yeux de certaines joueuses qui n’excluent pas (plus) d’aller plus loin encore dans le tournoi.

Et en effet, si le titre semble promis à l’Argentine ou, surtout, aux Pays-Bas (Championnes olympiques, doubles championnes du Monde et triples championnes d’Europe en titre !), une médaille est loin d’être exclue. Cela représenterait évidemment un exploit incroyable mais les nations, derrière les deux ténors, se tiennent objectivement de très près.

Pour cela, il faudra aussi passer au-delà d’une mauvaise habitude qui veut que les Red Panthers, dans leur histoire récente, peine toujours à afficher de bons résultats lors de deux tournois consécutifs. Après la qualification aux JO en 2012, après la médaille d’argent à l’Euro 2017, les Belges n’ont pas su répondre aux espoirs suscités.

Alors, pour que le bronze à l’Euro 2021 ne soit pas un nouveau feu de paille sportif, les Red Panthers n’ont pas le choix : il faudra se montrer convaincantes lors de cette Coupe du monde.

S’installer durablement dans le top mondial – mais aussi sortir de la comparaison (facile et instinctive mais souvent injuste tant elle est peu comparable) avec les Red Lions - est à ce prix !