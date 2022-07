Coupe du monde féminine de hockey : Les Red Panthers éliminées avec les honneurs en quart de finale par les Pays-Bas (2-1)

Les Red Panthers finiront 6e, 7e ou 8e suivant les résultats des 2 autres quarts de finale mercredi à Terrassa entre l'Argentine et l'Angleterre d'une part, et l'Australie et l'Espagne d'autre part. Dans le 1er quart de la journée à Amstelveen, l'Allemagne a battu la Nouvelle-Zélande 1-0 et affrontera samedi en demi-finales le vainqueur d'Argentine-Angleterre.

Les Pays-Bas tenteront eux de disputer leur 13e finale de Coupe du monde. La finale est programmée dimanche (21h30) à Terrassa, près de Barcelone, où se disputeront également les demi-finales samedi.