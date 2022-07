Dans un premier quart-temps assez timide, Alix Gerniers se procure le premier tir dangereux de la rencontre après neuf minutes de jeu. La défense japonaise compacte veille au grain et repousse la tentative belge. Quelques instants plus tard, premier penalty corner belge, le tir puissant de Stéphanie Vanden Borre est bien détourné par Eika Nakamura sur sa ligne. En fin de quart-temps, Elena Sotgiu se couche sans difficulté, elle aussi, sur le premier PC nippon. 0-0 dans le premier acte.

L’entame du deuxième quart est déjà bien plus enthousiasmante pour les Red Panthers. Les occasions défilent mais les Belges se heurtent à chaque fois à Nakamura et sa défense. Dominantes, les Panthers étouffent leurs adversaires du soir et leur laissent de moins en moins d’espace. Enfin les efforts paient, Stéphanie Vanden Borre débloque le marquoir d’un PC précis. La tireuse inscrit là son 3e but du tournoi, 1-0 pour la Belgique à la mi-temps.