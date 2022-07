Coupe du monde féminine de Hockey : les Red Panthers battent facilement l'Afrique du Sud pour leur entrée en compétition

Dès l’entame de match, les Panthères sont entreprenantes dans le jeu. La première offensive dangereuse vient du stick de Charlotte Englebert après 3 minutes de jeu. Le tir est puissant mais bien repoussé par la gardienne sud-africaine.

Les occasions franches se succèdent et les Belges enchainent six pénaltys corners, sans succès. Si on sent l'ouverture du score se rapprocher, c’est sur un score nul et vierge que se termine le premier quart-temps de la rencontre.

Enfin, le septième PC sera le bon. Stéphanie Vanden Borre ouvre la marque d’une frappe sèche et limpide qui ne laisse aucune chance à Mbande Phumelela, 1-0 au début du second quart. Quelques instants plus tard, Vanden Borre récidive d’une copie conforme, toujours sur PC. La tireuse du Braxgata double la mise d’une nouvelle frappe puissante imparable, 2-0.

Les débats s’équilibrent avant la surprise. L’Afrique du Sud réduit le score sur son premier PC de la partie signé Jean-Leigh Du Toit, 2-1. La balle file à toute vitesse entre les jambes d’Aisling D’Hooghe, impuissante. Les Red Panthers dominent mais sont loin d’être à l’abri à la pause.