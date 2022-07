Coupe du monde féminine de hockey : la Belgique balaie le Chili et rejoint les Pays-Bas en quarts de finale

Pas le temps de respirer en début de rencontre. Après 5 minutes de jeu, premier PC pour la Belgique et premier but ! L’inévitable Stéphanie Vanden Borre propulse puissamment son tir dans les cages et inscrit là sa 5e réalisation du tournoi. 1-0, la Belgique est idéalement lancée

Les chiliennes en ont plein les pattes et ont du mal à se dégager. Claudia Schuler sort un superbe arrêt réflexe sur un PC de Vanden Borre mais la gardienne ne peut empêcher le deuxième but belge. Superbe mouvement collectif, Louise Versavel adresse un excellent centre tendu dévié parfaitement par Justine Rasir à l’affût. Quelques secondes plus tard, Stéphanie Vanden Borre, encore elle, triple la mise et s’offre un doublé sur PC, 3-0, la Belgique est sur du velours dans ce premier quart-temps.

Rebelote dans le début du second quart-temps. Après un PC repoussé, c’est la cohue dans le cercle et Charlotte Englebert, opportuniste, se trouve au bon endroit au bon moment et fait 4-0. Les Belges gèrent leur confortable avance et contiennent les très rares offensives chiliennes.