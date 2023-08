Coupe du monde féminine de football 2023 : l’Espagne première qualifiée pour les quarts de finale après sa promenade face à la Suisse (1-5)

Le Mondial féminin est entré dans sa dernière ligne droite avec le début de la phase à élimination direct. Les huitièmes de finale débutaient ce samedi avec comme première affiche Suisse-Espagne. Une rencontre où le suspense n’a pas duré très longtemps.

Le début de match est prometteur et il ne faut pas attendre très longtemps pour voir le premier but tomber. Bonmati place rapidement l’Espagne aux commandes après cinq minutes de jeu. Un avantage de courte durée puisque la Suisse égalise rapidement suite à un autogoal de Codina. Mais ensuite la Roja va reprendre sa marche en avant et va étouffer des Suissesses impuissantes et qui avaient décidé de laisser le ballon à leurs adversaires (72% de possession pour l’Espagne !). Redondo redonne rapidement l’avance aux Espagnoles avant que Bonmati et Codina qui est parvenue à se racheter suite à son autogoal ne donnent un avantage conséquent au moment de regagner les vestiaires (1-4). La seconde période est une question de gestion pour une équipe d’Espagne jamais inquiétée. A 20 minutes du terme, Hermoso alourdit le marquoir et fixe le score à 1-5. L’Espagne est donc la première nation qualifiée pour les quarts de finale pour la première fois de son histoire. Elle connaîtra son adversaire ce dimanche à l’issue de la rencontre qui opposera les Pays-Bas à l’Afrique du Sud.