Coupe du monde féminine de football 2023 : horaires, directs et résultats des 64 matches en Australie et Nouvelle-Zélande

La RTBF vous propose de suivre les 64 matches de la Coupe du monde féminine de football 2023 en direct vidéo. Retrouvez ci-dessous le calendrier, les résultats mais aussi et surtout les liens vers les articles, résumés et vidéos de chaque match dans le tableau ci-dessous.



Avec huit groupes et jusqu’à quatre rencontres par jour, la première phase sera dense. Décalage horaire, il faudra s’habituer à des coups d’envoi donnés en milieu de nuit.