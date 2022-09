Coupe du monde féminine de basket : pas d’exploit pour les Cats qui n’ont pas fait le poids face à l’Australie

Le parcours des Belgian Cats dans cette coupe du monde de basket s’arrête en quart de finale. La Belgique n’a pas réussi à renverser l’Australie, à domicile. Les Aussies ont dominé la rencontre de bout en bout et n’ont jamais laissé l’espace nécessaire aux Belges pour s’exprimer. La coupe du monde des Cats s’achève donc sur une défaite 69-86.

La Belgique rêve d’une demi-finale de Coupe du monde mais pour y parvenir, les filles de Valéry Demory auront la difficile tâche de faire tomber l’Australie. Privées d’Emma Meesseman, les Cats devront faire parler toute leur cohésion d’équipe pour venir à bout des Australiennes, à domicile et poussées par leur public.

La Belgique est la première à frapper avec un trois points depuis le coin de Delaere et enchaîne dans la foulée avec un nouveau tir primé de Vanloo. Mais après une bonne entrée en matière, les Cats qui menaient 8-4 se retrouvent menées 8-13 à la moitié du premier quart-temps. Les Australiennes enchaînent 11 points d’affilée et creusent l’écart (8-17) au moment où le coach belge prend son premier temps mort pour tenter de stopper l’hémorragie. La fin du premier quart est un peu plus équilibrée mais les Cats sont à la peine au scoring et sont menées 16-26 après les dix premières minutes. Les Belges sont également largement dominées dans la raquette avec 14 rebonds à 5 pour les Aussies.

Avec deux tirs à trois points de Vanloo, la Belgique revient à 24-31 et force l’Australie à prendre son premier temps mort. Mais les Cats ne parviennent que trop rarement à trouver la faille et jouent trop lentement pour bousculer les physiques australiennes. L’écart grandit et la Belgique se retrouve dos au mur (28-43) à trois minutes de la mi-temps. Défensivement, les Cats se font déborder de tous les côtés. Précises à trois points, les Australiennes gênent aussi la Belgique dans la raquette et rentrent au vestiaire avec un large avantage (37-52).

L’écart passe les 20 points dès la reprise après un nouveau deux points en transition des Aussies (37-58). Les Cats ont perdu leur basket et semblent résignées. Les Australiennes se font plaisir et se permettent de faire tourner, pour que tout le monde puisse profiter. L’absence d’Emma Meesseman se fait sentir et la Belgique ne fait pas le poids. Le marquoir affiche 48-72 à la fin du troisième quart-temps.

Les Cats montrent tout de même du caractère en début de dernier quart-temps et reviennent à 16 points à 7 minutes 30 de la fin du match (56-72) après avoir infligé un 8-0 aux Australiennes. Mais ce sursaut d’orgueil intervient trop tard. L’écart est trop grand et les Australiennes se reprennent dans la foulée pour refaire passer l’écart à 20 points après le tir derrière l’arc de George. La fin du match est plus ouverte et les Cats commencent à aligner les paniers mais cela n’empêche pas la défaite 69-86.

En panne de shoot (14/37) et complètement dépassée aux rebonds (23 contre 48 pour l’Australie), la Belgique n’aura pas fait le poids dans ce quart de finale. L’absence d’Emma Meesseman aura forcément pesé dans la balance même si quatre Cats terminent avec plus de dix points (Allemand, Vanloo, Ben Adbelkader et Linskens). L’Australie poursuit donc sa route à domicile et affrontera la Chine en demi-finale.