Coupe du monde féminine 2023 : les maladresses de la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes

Après le match décevant entre la France et la Jamaïque (0-0), la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes s’est fait remarquer pour deux tweets malavisés. Récemment nommée, Bérangère Couillard a commencé par féliciter la France : " bravo aux Bleues qui tiennent tête à la Jamaïque lors du premier match de la Coupe du monde féminine 2023". Pour rappel, la France est une des équipes outsider de la compétition et se classe 5e au classement des nations FIFA. Elle jouait face à la Jamaïque, 43e mondial… Une première maladresse qui sera aussitôt effacée.